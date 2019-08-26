Rusya'dan flaş Su-35 açıklaması! Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusuna "Yorum yok" diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçağı Su-35 hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Peskov, "Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı" sorusuna "Yorum yok" dedi. Kremlin Sözcüsü, Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini belirtti ve iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme önerisi bulundu. Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

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