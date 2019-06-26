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Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması! "İlk teslimata yüzde 99 hazırız"

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Miheyev, “Türkiye’ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz.” dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması! "İlk teslimata yüzde 99 hazırız"

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını açıkladı. 

Miheyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, silah ihracatında ödemelerle ilgili bu yıl yeniden yapılandırmaya gittiklerini söyledi.

Ödemelerde ulusal para birimlerini kullanılmaya başladıklarına işaret eden Miheyev, “SWIFT ödeme sistemini ve dolar kullanımını bırakarak, ulusal para birimlerini kullanmaya başladık. Bu nedenle sözleşmelerin gerçekleştirilmesi biraz düştü. Bu yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık gelir bekliyoruz.” diye konuştu.

"Temmuz'da ilk teslimat başlayacak"

Türkiye’nin aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Miheyev, “İlk teslimata yüzde 99 hazırız. Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz. Üretimdeki zorluklar açısından teslimat rekor sürede tamamlanacak.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, S-400’lerin gelecek aydan itibaren teslim alınacağını belirterek, “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız.” demişti.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh’in alt kuruluşu Rosoboronexport, Rus devleti tarafından silah ve askeri ekipman ihracat hakkına sahip tek şirket konumunda.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
  1. Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. Türkiye
  4. s-400 teslim tarihi
  5. Rusya
  6. açıklama

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 1 sa önce
    Teslimatta güvenlik her açıdan en üst seviyede olması lazımdır. Teslim eden ve alan elemanlar detaylı bir şekilde özgeçmişi araştırılması elzemdir. Son anda bir saldırı veya benzeri,dahili ve harici düşmanlar bertaraf edilmesi şarttır.
  • salihlilisalihlili1 sa önce
    kesinlikle alınmalı ..hemen diğer siparişler gecikmeden verilmeli s500 diyo mhp oda hemen sipariş verilmeli .geciktirilmemeli.ihtiysacımız çok vardı bunlara bunlarsız olmuyodu ..rus dostlarımız yanımızda oldukça harika alımlara devam ederiz.ab. ve amerika artık irtibatı kesmeliyiz..akit olarak desteğinizi esirgemeyin .ekonomi zaten çökük daa ne kadar çökecek .akp partisi gidiyo nassısa yerine gelecek baabcan ve ekibi bu işlerin devamına bakacaktır.destekliyoz s500 de gelsin ..

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