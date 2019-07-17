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Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Türkiye’nin ABD'den F-35 savaş uçakları alamaması halinde Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57'ye yönelebileceğini ifade etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

Sputnik'e demeç veren Nadein-Rayevskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'nin daha fazla F-35 alamayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Su 57'ler yüzde 30 daha ucuz"

Rus uzman, "Türkler Rus uçakları alırsa, bu anlaşma onların çıkarına olur mu? Görünene göre, evet. Zira ilk olarak, Rus uçakları çok daha ucuz, çeşitli uzmanların değerlendirmelerine göre yüzde 30 daha ucuz. Su-57 savaş uçakları, yeni nesil sınıfında ve F-35'lerin gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test aşamasında ve düzeltilmesi gereken birtakım sorunlar tespit edildi" dedi.

Rus tarafının S-400 anlaşmasında olduğu gibi kredi sağlaması nedeniyle Rusya'yla işbirliğinin faydalı olduğuna dikkat çeken Nadein-Rayevskiy, gelecekteki silah anlaşmalarının da aynı şekilde yapılacağının altını çizdi.

NATO Türkiye'yi üyelikten çıkarmaz

Nadein-Rayevskiy, NATO'nun S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi üyelikten çıkarıp çıkaramayacağını da yorumladı.

NATO'nun doğu kanadında Türkiye'nin yerini alabilecek bir ülke bulunmadığı için bunun gerçekleşmeyeceğini düşünen Nadein-Rayevskiy, "Türk ordusu, askeri sayısı bakımından ABD'nin ardından ikinci büyük ordu. Alman ordusunun çok önünde ve eğitimin bakımından Alman ordusunun gerisinde değil. Daha 1974'te Türk pilotlar NATO'nun en iyisi kabul ediliyordu. Türkleri kimseyle ikame edemezsiniz ve elbette ABD, Türkiye gibi bir stratejik partneri kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. F-35

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