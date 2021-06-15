Rusya'dan aşı açıklaması: Memnun değiliz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin ve ülke genelindeki yetkililerin Rusya’daki aşılanmanın hızından memnun olmadıklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü, “Aşılanmanın hızı muhtemelen hiçbirimizi memnun etmiyordur. Çok daha iyi olabilir” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘her fırsatta aşı yaptırması gereken herkesi derhal gerekli önlemleri alma çağrısı yaptığına’ dikkat çeken Peskov, “Koronavirüs salgınını, daha fazla yayılmasını durdurmanın tek yolu bu. Koronavirüsü yenmenin farklı bir yöntemi bulunmuyor” vurgusu yaptı.

Rusya’da en son tespit edilen vaka sayısı yine 14 binin üzerinde

Bu arada koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 14 bin 185 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 13 bin 721 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.38 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 236 bin 593’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yeni vakaların en çok başkent Moskova’da (6 bin 805), Moskova Bölgesi'nde (bin 135), St. Petersburg’da (902), Buryatya’da (205) ve Nijniy Novgorod bölgesinde (192) görüldüğü bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 379 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 127 bin 180’e yükseldiği kaydedildi. Bir önceki gün ise hayatını kaybedenlerin sayısı 371 olarak kayıtlara geçmişti.

Salgını yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 8 bin 597 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olanlarla birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 818 bin 244’e ulaştığını vurguladı.

‘Salgını yenmenin tek yolu toplu aşılama’

Son zamanlarda Rusya’da yine tırmanışa geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle Moskova ve Moskova Bölgesi’nde, Murmansk Bölgesi’nde, Buryatya ve Habarovsk Bölgesi’nde kısıtlamalar sıkılaştırdı. Koronavirüs salgınını yenmenin tek yolunun toplu aşılama olduğu açıklandığı ülkede Rus lider Vladimir Putin, Cumartesi günü itibarıyla 18 milyon Rusya vatandaşının aşı yaptırdıklarını açıklamıştı.