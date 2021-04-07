Rusya’dan akın akın Türkiye’ye geldiler!

Kente gelen 65 kişilik turist kafilesini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör ve diğer yetkililer karşıladı.

Turistler, tarihi Kasımıye Medresesi'ni gezdi.

Mardin Vali Vekili Birkan Tatlısöz de Antik Sur Hanı'nda görüştüğü Rus kafileye çiçek verdi.

MARTOD Başkanı Gürgör, gazetecilere, kısa bir süreçte kente 4 Rus kafilesinin geldiğini söyledi.

Bunun yanı sıra küçük gurupların da kenti keşfetmeye başladığını dile getiren Gürgör, "Mardin turları şu anda Rus pazarında online satışta. Münferit olarak da gruplar şeklinde gelenler var. 4 grubumuz geldi. 6'şarlı, 8'erli gruplar da geliyor. Bugün de yaklaşık 11 tur operatörü ve yetkilileri geldi." dedi.

Gürgör, kente talep yüksek olduğu için Rus operatörlerin Mardin'i görmek istediğini belirterek, "Rusya'daki tur operatörleri gelip Mardin'i keşfediyor. Yaklaşık 6 aydır Mardin'i 'hayal şehir' diye tanıtıyorlar. O açıdan mutluyuz. Hem gastronomi hem kültür turlarında bu ziyaretlerin Mardin'in tanıtımında ciddi rol alacağını umut ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de özellikle kıyı turizmi Rusya'dan ciddi pay alıyor. Rusya'nın aynı zamanda kültür turlarına da çok önem verdiğini bildiğimiz için oradaki tur operatörleriyle iletişime geçtik." diyen Gürgör, çok güzel talepler aldıklarını anlattı.

Gelen ekiplerin ülkelerine çok mutlu döndüğünü belirten Gürgör, çevrim içi satışların bölgeye önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Doğum gününde Mardin'e geldi

Rusya'dan gelen firma temsilcisi Kulbarshın Omarova, Mardin'e hayran kaldıklarını belirtti.

Buradaki geziyi ve gözlemlerini ülkesinde anlatacağını ifade eden Omarova, "Daha önce Mardin ile alakalı oldukça fazla bilgi almıştık. Mardin'i çok merak ediyorduk. Çok zengin bir tarihinin olduğunu biliyoruz. Gezeceğiz ve göreceğiz. Mardin'e gelmeyi çok uzun zamandır planlıyordum. Doğum günümde buraya gelince ödül oldu benim için." şeklinde konuştu.