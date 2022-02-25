Rusya'dan ABD ve AB'ye 'misilleme' tehdidi!

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Yeni yaptırımlara karşı misilleme önlemleri olacak. Tabii ki de burada karşılılık yasası geçerli olacak. Bu adımların simetrik veya asimetrik olması, analizlerin sonuçlarına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Tüm kısıtlamaları analiz edeceklerini ve analiz sırasında ana amacın Rusya'nın ulusal çıkarları olacağını anlatan Peskov, Moskova'nın yalnızca ulusal çıkarlara göre hareket edeceğini vurguladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yapacağını belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısında bizzat canlı yayında açıklama yapabileceğini ya da açıklamaların Kremlin tarafından duyurulacağını söyledi.

'Rusların harekat hakkında farklı görüşleri olabilir'

Rusya'nın bazı kentlerinde harekat karşıtı protestolar düzenlenmesinin sorulması üzerine Rusya halkının farklı görüşlere sahip olabileceğini kaydeden Peskov, hükümetin her şeyi açıklamasının önemli olduğunu ifade etti.

'Putin, herkesin görüşlerini duyuyor'

İzinsiz gösterilerde gözaltına alınanların bu gösterilere katılma hakkı bulunmadığını, bunun için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Kitlesel demeyeyim de, belirli sayıda kişinin katıldığı etkinliklere yasa uyarınca izin verilmiyor. Bu nedenle onlara (gösterilere) yönelik bazı önlemler alındı. Bununla birlikte Putin, herkesin görüşlerini duyuyor ve farklı görüşe sahip olanlar ile bu zorunlu harekata anlayışla yaklaşanların oranlarını anlıyor" diye konuştu.

'Zelenskiy'in 'tarafsızlık statüsü' açıklaması olumlu yönde bir hareket'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesinin tarafsızlık statüsü hakkında Moskova'yla müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni bir açıklama. Buna dikkat ettik. Bu, olumlu yönde bir hareket. Bunu analiz edeceğiz. Putin ve Zelenskiy'in görüşüp görüşmeyeceğini sorarsanız, şu anda bu konuda bir şey diyemem."

'Harekatın zorunluluğu anlaşılınca uluslararası toplumla normalleşme başlayacak'

Rusya'nın Donbass'la ilgili eylemler karşısında bir dizi ülkenin koordineli hareket edeceğini beklediğini söyleyen Peskov, Donbass'taki Rus harekatının zorunluluğu anlaşılmaya başlandığında, uluslararası toplumla ilişkilerin normalleşme döneminin de başlayacağını düşündüklerini ifade etti.

'Putin, Biden'ın yaptırım açıklamasını izlemedi'

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yaptırımları ilan ettiği basın toplantısını izlemediği ancak Washington'un kararının Rus lidere yazılı olarak rapor edildiğini belirtti.

Peskov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın gidişatı hakkında Putin'e sürekli olarak rapor verildiğini de kaydetti.

'Rusya, Zelenskiy’in devlet başkanlığını tanıyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Vladimir Zelenskiy’i Ukrayna Devlet Başkanı olarak tanıyıp tanımadığı sorusu üstüne de, “Evet, elbette. Zelenskiy, Ukrayna’nın Devlet Başkanı’dır” yanıtını verdi.

Güvenlik garantileri hakkında: 'Kelebek gibi pozisyonumuzu değiştirme alışkanlığımız yok'

Peskov, özel askeri harekatla birlikte Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili beklentilerinin değişip değişmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunlar önceden olduğu gibi duruyor, oldukça net biçimde izah edildi. Rusya, kelebek gibi pozisyonunu değiştirme alışkanlığına sahip değil, bizim pozisyonlarımız tutarlı, çok iyi anlaşılır."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın beklentilerini şu şekilde açıklamıştı: "Bunlar, NATO'nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, “Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olacağı” belirtilen “Bükreş formülünün” geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB'de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir."