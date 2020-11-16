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Aktüel Rusya'da son 24 saatte 22 bin 778 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 778 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:06:48 -
Rusya'da son 24 saatte 22 bin 778 yeni Kovid-19 vakası görüldü

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 22 bin 778 vakayla "en yüksek günlük sayı" görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 303 artarak 33 bin 489'a, iyileşen sayısı da 13 bin 864 artışla 1 milyon 453 bin 849'a ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 22 bin 778 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 603'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 24,8'inde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 360 artarak 516 bin 574'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 72 artışla 7 bin 859'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 534 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 69 milyon 100 bini geçtiğini duyurdu.

- Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 22 bin 572 kişide virüs tespit edilmiş, 12 Kasım'da 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle de "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

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