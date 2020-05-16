Rusya’da Mayıs ayında en düşük vaka artışı kayıtlara geçti

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 9 bin 200 vaka sayısı, Mayıs ayının en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra vaka sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada yer alan Rusya’da Mayıs ayının en düşük günlük vaka artışı yaşandı. Mayıs ayının başından bu yana günlük 10 bin ve üzeri vaka artışının yaşandığı ülkede, son 24 saatte 9 bin 200 vaka kayıtlara geçti. Rusya tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 272 bin 43’e, can kaybı ise 2 bin 536’ya yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 166’ya ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimlerden biri olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, korona virüsün kendi vücudunda bıraktığı hasarlardan bahsederek, “Vücudunuz da virüs kadar akciğerlerinizi tüketmeye başlıyor. Yani hormonal bir fırtına başlıyor ve bağışıklık sisteminiz virüsü yenmeye çalışıyor. İşin sonunda akciğer trambozuna da dönüşebiliyor. Virüs tam manasıyla kana susamış durumda” ifadelerini kullanmıştı.

“Zor bir dönemden geçiyoruz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise internet üzerinden hükümet yetkilileriyle ülkesindeki ekonomiye ve karantina sürecine ilişkin durumları değerlendirdiği toplantısında, “Korona virüsle mücadelede son sözler uzmanlara ve doktorlara aittir. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomimiz ciddi şekilde etkilendi. Karantinadan etaplar halinde çıkacağız” şeklinde konuşmuştu.