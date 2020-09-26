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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 143 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 143 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:44:37 -
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 143 bini geçti
MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 143 bin 571’e, ölü sayısı 20 bin 225’e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 523 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 143 bin 571’e ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 20 bin 225’e, iyileşen sayısı 6 bin 4 artarak 940 bin 150’ye çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’dan 0,7’ye yükselirken, yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptom görülmedi.
Başkent Moskova’da günlük vakalar 8 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1792 artarak 283 bin 760’a, ölü sayısı 17 artarak 5 bin 146’ya ulaştı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son bir günde 390 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 44 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.
- "Kural ihlali salgının yayılmasında ilk sebep"
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayılarının artmasının öncelikli sebebinin insanların kurallara uymamasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.
- Moskova’da 65 yaş üstüne evde kalma zorunluluğu
Salgındaki artış nedeniyle Moskova Belediyesi aldığı kararla, 28 Eylül’den itibaren şehirdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara evde kalma zorunluluğu getirdi. Moskova yönetimi, evde kalan vatandaşlar için "sosyal hizmet ve vatandaşa destek sistemi"ni devreye soktu.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
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