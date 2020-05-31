Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 405 bin 842’ye, ölü sayısı 4 bin 693’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 405 bin 842’ye ulaştı.

23 Mayıs’tan bu yana ilk defa günlük vaka sayısının 9 binin üzerine çıktığı ülkede son bir günde ölü sayısı 138 artarak 4 bin 693’e, iyileşen sayısı 4 bin 414 artarak 171 bin 883’e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,8’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 595 artarak 180 bin 791’e, ölü sayısı 69 artarak 2 bin 477’ye çıktı.

Şehirde toplam 80 bin 179 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

- Bir günde 327 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 327 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 600 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

- Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmış, bununla birlikte 1 Haziran itibarıyla gıda harici perakende satış yapan işletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyelerinin açılmasına, vatandaşların açık havada belli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.