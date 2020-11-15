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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:34:21 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 925 bin 825'e, ölü sayısı 33 bin 186'ya yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 572 kişinin virüse yakalanmasıyla şimdiye kadarki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bin 825'e çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 352 artarak 33 bin 186'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 14 bin 456 artışla 1 milyon 439 bin 985'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 271 artarak 510 bin 214'e, ölenlerin sayısı da 75 artışla 7 bin 787'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 627 Kovid-19 testinin yapıldığı ve toplam test sayısının 68 milyon 500 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 22 bin 702 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı", 12 Kasım'da 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle de "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.


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