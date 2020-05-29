  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:13:50 -
Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

ANKARA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı