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Rusya ve ABD heyetleri İran nükleer anlaşmasını görüştü
Dünya Rusya ve ABD heyetleri İran nükleer anlaşmasını görüştü
Dünya

Rusya ve ABD heyetleri İran nükleer anlaşmasını görüştü

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov başkanlığındaki heyet, ABD heyeti ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 00:14:00 -
Rusya ve ABD heyetleri İran nükleer anlaşmasını görüştü

2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme yönündeki müzakereler Viyana’da devam ederken Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, bugün ABD heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede nükleer müzakerelerde kalan anlaşmazlıklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Mikhail Ulyanov, sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden Biden yönetiminin İran Özel Temsilcisi Robert Malley başkanlığındaki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İran, Rusya ve Çin heyetleri de dün Viyana'da yoğun görüşmelerinin devamında nükleer anlaşma hakkında fikir teatisinde bulundular.

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

 

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