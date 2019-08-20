Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesi yakınlarındaki gerilimin tırmanmasının suçlusunun, saldırı düzenleyen teröristler olduğunu söyledi.

Teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki saldırılarını sert bir biçimde durdurmak hususunda kararlı olduklarını belirten Lavrov, "İdlib'de teröristleri ortadan kaldırma uygulaması devam edecek" vurgusunu yaptı.

Türk askerlerinin İdlib'deki varlığının teröristlerin saldırmasının önünü kesemediğini iddia eden Lavrov, Rus savunma yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.

"Hepsini bastıracağız"

Lavrov "Buradan (İdlib’den) saldırılar olması halinde bu saldırılar ister Suriye ordusuna ister sivillere isterse de Hmeymim'deki hava üssümüze yönelik olsun hepsini sert bir biçimde bastıracağımızı açık bir biçimde söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, "Söz konusu saldırılara cevap vereceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımızı önceden uyarmıştık" dedi ve "Buna son verilemez, zira İdlib hususundaki anlaşma (Soçi Mutabakatı) teröristlere karşı ateşkes yapılmasını içermiyor" vurgusunu yaptı.