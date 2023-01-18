Rusya, Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesindeki en büyük engeli duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Türkiye arasındaki normalleşme adımları üzerine konuştu. Savunma bakanlarının Moskova'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Lavrov, "Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı anladıklarını belirten Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılındaki çalışmalarına dair bir basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Görüşme için hazırlık yapılıyor"

Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazır. Bu konuda bizden yardım istediler. Rusya'nın yardımı ile Türkiye ve Suriye'nin Savunma Bakanları görüştü. Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

İdlib problemi engel oluyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı da anladıklarını vurgulayan Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib. İdlib'de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD'nin Suriye'deki Kürtleri ülkenin kuzeyinde özerk bir devlet oluşturmak için, kendi direktiflerini yerine getirip gerilime yol açmak için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmalar güncel"

Lavrov'a ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan İdlib protokolün uygulanmadığı yönünde Türkiye'nin gösterdiği tepkiye yönelik değerlendirmesi soruldu. Konuya ilişkin Lavrov, "Suriye'nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib protokolü imzaladı. Bu anlaşmaya göre teröristlerin istedikleri gibi hareket edememeleri için Türkiye ile iş birliği yapan muhalif grupları El Nusra'cılardan ve El Nusra'dan türeyen diğer grupları Türkiye'nin ayrıştırması gerekiyordu. Aynı zamanda Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep'e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık. Bunu yapmak henüz mümkün olmadı. Ancak üzerinde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bu anlaşmalar güncelliklerini hala koruyor" şeklinde konuştu.

Öncelik toprak bütünlüğü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin şunları söylemişti: "PKK tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda biz gerekli tedbirleri alıyoruz, içeride ve dışarıda atılması gereken adımları atıyoruz. Suriye bağlamında da bu konuları değerlendirdik. Suriye konusunu da geniş olarak değerlendirdik. Sınır ve toprak bütünlüğü konusu her zaman bizim önceliğimizdir. Gerek İran gerek Türkiye olarak Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini güçlü olarak destekliyoruz. Devam eden bir savaş var. Bu doğrultuda Astana formatı çerçevesinde aslında önemli adımlar da attık; ama artık sonuç odaklı adımların atılması lazım. Bu doğrultuda rejim ile angajman süreci başladı. Önümüzdeki süreçte dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. İran'ın da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu vurguladık. Önümüzdeki süreçte atılacak adımların netice getirmesi konusunda İran ile de yakın olarak çalışacağız."

Suriye, şart koşmuştu

Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Erdoğan-Esad görüşmesinin yapılması için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını durdurması gerektiğini söylemişti. Mikdad, "Operasyonlar durdurulmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinden söz etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Esad ile Türk liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların nedenlerinin ortadan kaldırılması şart. Daha üst düzey toplantılar yapmak için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki farklılıkların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı." ifadelerini kullanmıştı.