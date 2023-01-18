  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SADAT Başkanı Tanrıverdi açıkladı! 'Reklam için TV 100 bizi aradı'

İbret alınacak durum! Babacan, Sarıgül kadar olamadı

Mesut Hakkı Caşın 'Bu gizli bir bilgi' diyerek açıkladı: O ülke Bayraktar TB2 SİHA'ları kopyaladı

Vampirler kandan FETÖ’cüler yalan ve iftiradan besleniyor! O Emniyet Müdürünü hedefe aldı

Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!

Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Gültekin Uysal’dan kaş yapacağım derken göz çıkarttı! CHP’liler kızgın “Yeniden Milli Şef’e karşı buradayız”

Altın için öyle bir rakam telaffuz etti ki duyan şok olabilir! Artuğ Çetin altın tahminini ileri taşıyıp bir de tarih verdi

Kar yağışı inanılmaz geliyor! En son 1983'te görülmüştü: Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazırlayın

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
Gündem Rusya, Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesindeki en büyük engeli duyurdu
Gündem

Rusya, Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesindeki en büyük engeli duyurdu

Türkiye ve Suriye arasında kurulan diplomatik ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin önündeki en büyük engeli açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 21:00:00 -
Rusya, Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesindeki en büyük engeli duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Türkiye arasındaki normalleşme adımları üzerine konuştu. Savunma bakanlarının Moskova'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Lavrov, "Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı anladıklarını belirten Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılındaki çalışmalarına dair bir basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Görüşme için hazırlık yapılıyor"

Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazır. Bu konuda bizden yardım istediler. Rusya'nın yardımı ile Türkiye ve Suriye'nin Savunma Bakanları görüştü. Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

İdlib problemi engel oluyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı da anladıklarını vurgulayan Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib. İdlib'de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD'nin Suriye'deki Kürtleri ülkenin kuzeyinde özerk bir devlet oluşturmak için, kendi direktiflerini yerine getirip gerilime yol açmak için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmalar güncel"

Lavrov'a ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan İdlib protokolün uygulanmadığı yönünde Türkiye'nin gösterdiği tepkiye yönelik değerlendirmesi soruldu. Konuya ilişkin Lavrov, "Suriye'nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib protokolü imzaladı. Bu anlaşmaya göre teröristlerin istedikleri gibi hareket edememeleri için Türkiye ile iş birliği yapan muhalif grupları El Nusra'cılardan ve El Nusra'dan türeyen diğer grupları Türkiye'nin ayrıştırması gerekiyordu. Aynı zamanda Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep'e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık. Bunu yapmak henüz mümkün olmadı. Ancak üzerinde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bu anlaşmalar güncelliklerini hala koruyor" şeklinde konuştu.

Öncelik toprak bütünlüğü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin şunları söylemişti: "PKK tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda biz gerekli tedbirleri alıyoruz, içeride ve dışarıda atılması gereken adımları atıyoruz. Suriye bağlamında da bu konuları değerlendirdik. Suriye konusunu da geniş olarak değerlendirdik. Sınır ve toprak bütünlüğü konusu her zaman bizim önceliğimizdir. Gerek İran gerek Türkiye olarak Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini güçlü olarak destekliyoruz. Devam eden bir savaş var. Bu doğrultuda Astana formatı çerçevesinde aslında önemli adımlar da attık; ama artık sonuç odaklı adımların atılması lazım. Bu doğrultuda rejim ile angajman süreci başladı. Önümüzdeki süreçte dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyor. İran'ın da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu vurguladık. Önümüzdeki süreçte atılacak adımların netice getirmesi konusunda İran ile de yakın olarak çalışacağız."

Suriye, şart koşmuştu

Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Erdoğan-Esad görüşmesinin yapılması için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını durdurması gerektiğini söylemişti. Mikdad, "Operasyonlar durdurulmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinden söz etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Esad ile Türk liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların nedenlerinin ortadan kaldırılması şart. Daha üst düzey toplantılar yapmak için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki farklılıkların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması
İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Siyaset

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Türkiye-Suriye görüşmesi rahatsız etti
Türkiye-Suriye görüşmesi rahatsız etti

Gündem

Türkiye-Suriye görüşmesi rahatsız etti

Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular

Gündem

Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecektik engel oldular

Suriyeli 53 yaşındaki Hamo, askere uğurlandı! 'Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum'
Suriyeli 53 yaşındaki Hamo, askere uğurlandı! 'Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum'

Aktüel

Suriyeli 53 yaşındaki Hamo, askere uğurlandı! 'Türkiye'ye hizmet edeceğim için çok gururluyum'

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...
BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama
Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

Gündem

Türkiye'den BM'nin Suriye kararıyla ilgili açıklama

Suriyeli gencin katili 17 yaşındaki kız arkadaşı çıktı
Suriyeli gencin katili 17 yaşındaki kız arkadaşı çıktı

Yerel

Suriyeli gencin katili 17 yaşındaki kız arkadaşı çıktı

Hulusi Akar'dan açıklama" target="_blank">
Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan açıklama
Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan açıklama

Gündem

Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan açıklama

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Suriye'de deprem! Hatay'da hissedildi
Suriye'de deprem! Hatay'da hissedildi

Gündem

Suriye'de deprem! Hatay'da hissedildi

Yuh artık! Suud yönetimi 88 yaşındaki Suriyeli âlimi...
Yuh artık! Suud yönetimi 88 yaşındaki Suriyeli âlimi...

Dünya

Yuh artık! Suud yönetimi 88 yaşındaki Suriyeli âlimi...

Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...
Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...

Gündem

Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...

Suriye'den Türkiye ve normalleşme açıklaması: Bu gerçekleşmeden mümkün değil
Suriye'den Türkiye ve normalleşme açıklaması: Bu gerçekleşmeden mümkün değil

Gündem

Suriye'den Türkiye ve normalleşme açıklaması: Bu gerçekleşmeden mümkün değil

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin
Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Dünya

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Türkiye ve İran'dan ortak Suriye mesajı
Türkiye ve İran'dan ortak Suriye mesajı

Siyaset

Türkiye ve İran'dan ortak Suriye mesajı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23