Rusya şokta! Kötü haber verildi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentin yeniden bir pandemi yaşadığını, virüsün yeni mutasyonu olmasaydı salgını çoktan atlatmış olabileceklerini ifade etti. Sobyanin, salgının ya hızlı aşılama ya da kapanma yoluyla durdurulabileceğini kaydetti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Sobyanin, “Virüsün Wuhan versiyonunu yendik, bu varyant nedeniyle hastalanan kimse neredeyse hiç yok, maksimum yüzde 5 oranında. Virüsün yeni mutasyonu olmasaydı, pandemiden çoktan kurtulmuş olurduk, hiçbir sorun olmaz, vaka sayısı sıfıra inerdi” dedi.

Sobyanin’e göre, Moskovalıların yüzde 60 ya Wuhan varyantıyla hasta olduğunu ya da aşılandı.

“Yeniden bir pandemi yaşıyor durumundayız” ifadesini kullanan Sobyanin, kentte salgının şiddetle devam ettiğini, yeni Hint varyantının diğerlerinden farklı olduğunu ve vücutta ‘sayılı günler’ içinde geliştiğini vurguladı.

Sobyanin, Hint varyantından (Delta) korunmak için Wuhan varyantına kıyasla iki kat daha fazla antikor gerektiğini ifade etti.

‘Ya hızlı aşılama ya da kapanma gerekli’

Salgını durdurmak için hızlı ve kapsamlı aşılama gerektiğini belirten Sobyanin, “Elbette hijyenle ilgili kurallara uyulmalı, ulaşım araçlarında, kamuya açık alanlarda, alışveriş sırasında maske takma düzenine uyulmalı. Ancak bunların hepsi geçici tedbirler. Sorunu esaslı biçimde çözmek için ya aşılama ya da kapanma yoluna gitmek gerekiyor” dedi.

Rusya’da 21 bin 665 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı 21 bin 665 artarak 5 milyon 430 bin 753’e çıktı.

Başkent Moskova’da 8 bin 457, Moskova bölgesinde 2 bin 504, St. Petersburg’da bin 247 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 artarak 132 bin 683’e çıktı.

İyileşen kişi sayısı da 14 bin 347 artarak 4 milyon 943 bin 986’ya yükseldi.