0553 313 94 23

Rusya operasyonla ilgili sert çıktı: Onları uzun süre uyardık

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Barış Pınarı Harekatı”na ilişkin yaptığı açıklamada," YPG/PKK'ya Esed rejimi ile diyalog kurmalarını teklif ettik ama onlar ABD'yi tercih etti" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 23:34
Rusya operasyonla ilgili sert çıktı: Onları uzun süre uyardık

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Barış Pınarı Harekatı” na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Nebenzia, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu, onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Adana Anlaşması ile çözüm önerdiklerini belirten Nebenzia, YPG/PKK'ya ise Suriye rejimi ile diyalog kurmalarını teklif ettiklerini ama onların başkalarını (ABD) tercih ettiğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 23:34
  1. Adana
  2. Rusya
  3. ABD
  4. YPG
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ahmetahmet40 dk önce
    iste rusya nin menfaatleri de pkk yi kullanmak uzerine, abd den farki yok bu konuda

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Avrupa ülkesinden 'Patriot' tehdidi: İncirlik'teki füze savunma sistemini geri çekeriz
  1. Avrupa ülkesinden 'Patriot' tehdidi:..
  2. Rusya operasyonla ilgili sert çıktı:..
  3. Türkiye ile Avrupa ülkesi arasında..
  4. Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on..
  5. Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!..
  6. YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize..
  7. 2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri:..
  8. Fava nasıl yapılır? Fava tarifi..
  9. Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan..
  10. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?..
  11. Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı?..
  12. Bu hafta neden maç yok? Süper Lig..
  13. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
  14. Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı
  15. BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı!..
  16. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
  17. Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler!..
  18. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
  19. Margarita pizza nasıl yapılır?..
  20. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
  21. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
  22. PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün
  23. Havan atışı yapan teröristler böyle..
  24. Yusuf Kaplan ve Dursun Ali..
  25. Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
  26. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte..
  27. Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na..
  28. Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız..
  29. Bakan Albayrak'tan bebek katillerine..
  30. Harekat Avrupa'yı salladı!..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!
Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının payını böyle verdi!
Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının payını böyle verdi!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!