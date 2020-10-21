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Ekonomi Rusya Devlet Başkanı Putin: "Küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla karşılaşabilir"
Ekonomi

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla karşılaşabilir"

"Vatandaşların işlerini ve gelirlerini koruyabilmemiz önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:32:57 -
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla karşılaşabilir"

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomide toparlanma sürecinin son derece istikrarsız geliştiğini belirterek, "Dahası, küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla da karşılaşabilir." dedi.

Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Putin, "Küresel ekonomide toparlanma süreci son derece istikrarsız gelişiyor. Dahası, küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla da karşılaşabilir." diye konuştu.

Yeni Kovid-19 vakalarının Rusya'da ve dünyada arttığını vurgulayan Putin, "Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasakları tekrar uygulamaya koyuluyor. Vatandaşların işlerini ve gelirlerini koruyabilmemiz önemli. Devletin, iş dünyasının, kurumların ve vatandaşların bu mücadelede eş güdümlü hareket etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Virüs salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.



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