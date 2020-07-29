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Gündem

Rusya Büyükelçiliği'nden son dakika açıklaması

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:28:00 -
Rusya Büyükelçiliği'nden son dakika açıklaması

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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