0553 313 94 23

Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:19
Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

ABD, BMGK'ye Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunu ''durdurması'' ve güvenlik kaygılarını ''diplomatik kanallarla'' çözmesi çağrısı yapan bir açıklama teklifinde bulundu.

Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamaya izin vermedi.

AA muhabirinin ulaştığı ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı taslak metinde, ''Türkiye'nin askeri harekatından ve neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu'' ve bunun ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuluyordu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü onurlu ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde'' dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişim sağlaması çağrısı yer alıyor.

Taslak metinde değişiklik 

Suriye'nin ''egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü'' vurgusu yapılan metinde Suriye'deki krizin askeri yollarla değil BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtiliyor.

ABD'nin teklif ettiği ortak açıklama metninin dün teklif ettiği metinden farklı olması ise dikkat çekti. Dünkü taslakta Türkiye'ye ''Barış Pınarı Harekatı''nı durdurması çağrısı yapılmazken, bugün böyle bir çağrıda bulunuldu.

Ayrıca ilk metinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğu belirtilirken, değişiklik yapılan metinde ''meşru'' ifadesine yer verilmedi.

BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:19
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. BMGK
  3. Rusya
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
    1. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası..
    2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu..
    3. Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
    4. ABD'den haddini aşan çıkış! Karar..
    5. ABD Başkanı Trump'tan 'Türkiye'..
    6. Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı..
    7. Millilerden tek golle büyük avantaj..
    8. 7 bin polis adayı öğrenci alınacak
    9. PKK'lı teröristler kaçacak delik..
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    12. 12.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye..
    14. Fahrettin Altun’dan gazetecilere..
    15. Şenol Güneş: O kanda boğulsunlar
    16. Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı..
    17. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!..
    18. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    19. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    20. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    21. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    22. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    23. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    24. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    25. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    26. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    27. Milli Takım 90'da güldü
    28. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    29. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    30. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı