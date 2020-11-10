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Aktüel Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı
Aktüel

Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 01:27:28 -
Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin "olumlu" bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.


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