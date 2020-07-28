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Dünya

Rusya açıkladı! S-400 sevkiyatında önemli gelişme

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füze savunma sisteminin ikinci partisinin sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:53:00 -
Rusya açıkladı! S-400 sevkiyatında önemli gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rostec’in faaliyetleri konusunda bilgi veren Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yükümlülükler ve sevkiyatın vaktinden önce yerine getirildiğini kaydetti.

Çemezov, “Bu, NATO ülkesine yapılan bu çapta ilk sözleşme ve toplam değeri 2.5 milyar dolar. Şimdi sevkiyatın olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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