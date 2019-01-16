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Rusya açıkladı! Erdoğan-Putin zirvesinde ana gündem İdlib

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceği dev zirvede çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'in masaya yatırılacağını söyledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
Rusya açıkladı! Erdoğan-Putin zirvesinde ana gündem İdlib

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in beklenen görüşmesinde bir numaralı gündemin İdlib olacağını söyledi. Lavrov, liderlerin çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatı kentindeki son durumu ele alacaklarını aktardı.

İdlib'den son dönemde terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın muhaliflere saldırdığı yönünde haberler geliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. Erdoğan-Putin zirvesi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Vladimir Putin
  5. Rusya
  6. Türkiye
  7. Suriye
  8. İdlib

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