Rusya, 178 tondan fazla Türk narenciyesinin girişine izin vermedi

Rosselhozadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den getirilen 128.7 ton narenciye Rusya'ya sokulmadı.

Sınıra getirilen 61.5 ton mandalina ve 67.2 ton portakalda tarım zararlısı bulunması nedeniyle girişi yasaklandı.

50 ton greyfurtun girişini de engelledi

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, "Uzmanlarımızın 19 Aralık 2018 tarihinde Adana ilindeki Esmeler Tarım paketleme istasyonunda gerçekleştirdiği denetim sonucu greyfurtta yasaklı zararlı organizmalara rastlandı" dendi.

Bu bağlamda, toplam 50 ton olan iki parti greyfurtun Rusya'ya yollanmasının engellendiği kaydedildi.

Türkiye'deki narenciye yollanmadan önce denetlenmeye başlandı

Rosselhoznadzor daha önce Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) gıda sağlık taleplerine yönelik ihlallerde gözlenen artış nedeniyle kurum uzmanlarının 5 Aralık'tan itibaren Türkiye'deki narenciyeyi yollanmadan önce denetlemeye başladığını duyurmuştu. Açıklamada özellikle de Türkiye'den gönderilen ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineğine rastlandığını vurgulanmıştı.