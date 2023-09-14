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Ekonomi Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Eylül ayında bu kadarı beklenmiyordu
Ekonomi

Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Eylül ayında bu kadarı beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 08:34:00 - 2023-09-14 08:39:21
Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Eylül ayında bu kadarı beklenmiyordu

Rusya Federal seyahat acenteleri ağı '1001 Tour' istatistiklerine göre Rusların Türkiye'ye olan ilgisi arttı.

Rusya Federal seyahat acenteleri ağı '1001 Tour' istatistikleri, Eylül ayının ikinci yarısında Türkiye'nin tur satışlarındaki payını artırdığını gösterdi.

Eylül satışlarının yüzde 61'i Türkiye yönüne!

Eylül ayının ikinci yarısındaki tur satışlarında, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaşanan hafif düşüşün ardından Türkiye'nin payı yeniden yaz ortalama değerlerine yükseldi. 13-23 Eylül döneminde tüm tur paketi satışlarının %61'ini Türkiye turları oluşturdu. Eylül başında bu oran %55'ti. İkinci sırada yüzde 15'le Mısır, 3. sırada ise Rusya tatil beldeleri yer aldı. Eylül ayının ikinci yarısında 4'üncü ve 5'inci sırada BAE (%8) ve Tayland (%5) yer aldı.

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