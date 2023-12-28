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Ekonomi Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ekonomi

Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-12-28 07:58:00 -
Ruslardan Kayseri kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Rus tur operatörlerinin verilerine göre, Rusya vatandaşlarının yeni yıl tatili için Türkiye turlarına olan talebinde yüzde 30-40 artış kaydedildi.

Rus tur operatörlerinin verilerine göre, Rusya vatandaşlarının yeni yıl tatili için Türkiye turlarına olan talebinde yüzde 30-40 artış kaydedildi.

Aviasales’in yayın organi PSJP’nin genel yayın yönetmeni Vitaliy Volk, “Aviasales’te yapılan yeni yıl tur rezervasyonlarında Türkiye’nin payı yüzde 14” dedi.

OneTwoTrip’e göre ise Türkiye turları yüzde 10 ile ikinci, Tayland turları yüzde 18 ile birinci sırada.

Rusya vatandaşlarının bu dönemde Türkiye’ye yaptıkları tur rezervasyonlarda İstanbul’un yüzde 70,5 ile birinci sırada olduğu belirtiliyor.

Antalya (yüzde 9,8), Kayseri (yüzde 3,6), Trabzon (yüzde 1,7) en fazla tercih edilen diğer kentler arasında.

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