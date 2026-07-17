İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor
TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaları ağırlaştıran düzenlemenin ilk 2 maddesini kabul etti. Teklife göre, silahını ihmal sonucu çocuğun eline geçirenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyen çocuklar 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek, bazı ağır suçlarda ise hakime yaş indirimi uygulamama yetkisi tanınacak.