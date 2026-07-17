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İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

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İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaları ağırlaştıran düzenlemenin ilk 2 maddesini kabul etti. Teklife göre, silahını ihmal sonucu çocuğun eline geçirenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyen çocuklar 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek, bazı ağır suçlarda ise hakime yaş indirimi uygulamama yetkisi tanınacak.

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Foto - İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından teklifin kalan maddelerinin 21 Temmuz Salı günü ele alınmasına karar verildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir hüküm ekleniyor. Buna göre ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek çocuğun eline geçmesine neden olan kişi, daha ağır bir suç oluşmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

#2
Foto - İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, suçu işlediği sırada 12-15 yaş arasında bulunan çocukların fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu bulunmayacak. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

#3
Foto - İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

Fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabildiği tespit edilen 12-15 yaş grubundakiler için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 13 ila 18 yıl, müebbet gerektiren suçlarda ise 10 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Diğer suçlarda cezalar yarı oranında indirilecek ve verilecek hapis cezası 9 yılı aşamayacak. 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 ila 27 yıl, müebbet gerektiren suçlarda 15 ila 18 yıl arasında hapis cezası uygulanacak. Diğer suçlarda cezalar üçte bir oranında indirilecek ve hapis cezası 15 yılı geçemeyecek.

#4
Foto - İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

Teklifle Türk Ceza Kanunu'na eklenen yeni hüküm kapsamında, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında, somut olayın özelliklerine göre yaş indiriminin uygulanmamasına hakim karar verebilecek. Aynı şekilde 12-15 yaş grubundaki çocuklar hakkında da bir üst yaş grubuna ilişkin ceza rejiminin uygulanabilmesine imkan tanınacak.

#5
Foto - İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

Komisyonda teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere 21 Temmuz Salı günü devam edilmesi kararlaştırıldı.

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