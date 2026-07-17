İlk iki madde Meclis’te kabul edildi! Türkiye’nin kanayan yarası resmen tarih oluyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından teklifin kalan maddelerinin 21 Temmuz Salı günü ele alınmasına karar verildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni bir hüküm ekleniyor. Buna göre ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek çocuğun eline geçmesine neden olan kişi, daha ağır bir suç oluşmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.