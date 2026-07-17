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Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

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Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika'dan gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin belirgin şekilde üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

#1
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

Özellikle kıyı kesimlerde bunaltıcı havanın etkisi ciddi şekilde hissedilecek. Yapılan tahminlere göre, Ege Bölgesi'nde termometrelerin 43 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar benzer şekilde mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacak.

#2
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: O TARİHLERE DİKKAT! Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası 19-22 Temmuz tarihleri arasında etkili olacak. Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilecek bunaltıcı sıcaklarla birlikte termometrelerde önemli yükseliş beklendiği belirtildi.

#3
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

HANGİ İLLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK? Tahminlere göre önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

#4
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

Aydın: 43 derece İzmir: 39 derece Çanakkale: 37 derece Bursa: 37 derece Ankara: 36 derece Kocaeli: 36 derece İstanbul: 34 derece Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiğini sık sık belirtiyor.

#5
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

UZMAN İSİM ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece artacağını açıkladı.

#6
Foto - Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

Şen'in değerlendirmesine göre Marmara, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Yaklaşık dört gün etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangını riskinin de yükseleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

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