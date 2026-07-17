Termometreler 43 dereceyi gösterecek!

Şen'in değerlendirmesine göre Marmara, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Yaklaşık dört gün etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangını riskinin de yükseleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.