0553 313 94 23

Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey Graham'a 'Hulusi Akar' şakası

Rus telefon şakacılarının, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

11 Ekim 2019 Cuma 07:38
Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey Graham'a 'Hulusi Akar' şakası

Rus telefon şakacılarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

Senatör Lindsey Graham'ın telefonda YPG/PKK'ya ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. 

Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan Graham'ın, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kaydında göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham'ın ofisini Bakan Akar'ın ismini kullanarak aradılar.

13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, "Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum." diyor.

Bir önceki gün ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüğünü ifade eden şakacı, iki ülke arasında ortak bir nokta bulmak gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini müzakereci olarak belirlediğini ifade ediyor.

Graham ise Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini, bilakis Ankara ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtiyor.

Senatör Graham, ayrıca cumhuriyetçileri ikna ettiklerini ve Türkiye'nin S-400'leri uzak bir köşeye yerleştirmesiyle iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerine başlamayı umduklarını söylüyor.

Ülkeler arasındaki serbest ticaretin, Türk lirasını stabilize edeceğini anlatan Graham, "Türkiye S-400'leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye'yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum." diye konuşuyor.

Graham, Trump'ın kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp serbest ticaret anlaşması teklifini yapmasını istediğine dikkati çekiyor.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engellemeye çalıştığını anlatan Graham, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadeleye önemli ölçüde yardımcı olduğunu ve Türkiye ile müttefik olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

"YPG sizin için gerçek sorun"

Graham, Akar diye konuştuğu şakacıya, Erdoğan'a kendisinin Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlayabileceğini iletmesini istiyor.

Ayrıca Senatör Graham, "Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde." diyor.

Türkiye'nin bölgede tehdit edilmemesi konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Graham, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin tekrar güçlü olmasını ve ülkenin F-35 programına döndüğünü görmek istediğini yineliyor.

İkinci telefon görüşmesinde ise Graham, Trump'la yaptığı Türkiye görüşmesinin detaylarını anlatıyor ve Trump'ın da büyük ölçüde kendisine katıldığını anlatıyor.

Graham, S-400 konusunun da Obama'nın hatası olduğunu ifade ediyor.

ABD'li senatör, Gülen (Fetullah Gülen) konusunu yakından takip eden Trump'ın, Halk Bank davasıyla da yakından ilgilendiğini kaydediyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:38
  1. Ankara
  2. Lindsey Graham
  3. Hulusi Akar
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatına karşı çıktılar! Siz kimin odasısınız?
    1. Barış Pınarı Harekatına karşı..
    2. Başkentte otomobil servis aracıyla..
    3. Büyük günahlar neler? Allah katında en..
    4. PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık..
    5. Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı..
    6. İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı..
    7. Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey..
    8. Sudan'da OHAL 3 ay daha uzatıldı
    9. Macaristan'dan Barış Pınarı..
    10. Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit
    11. ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik..
    12. Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı..
    13. Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem..
    14. Milley ile Güler telefonda Suriye..
    15. MSB duyurdu! İşte öldürülen terörist..
    16. ABD Dışişleri Bakanlığından 'harekatı..
    17. MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda277..
    18. Geçici görevlendirmeyle geldiği..
    19. 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi
    20. 11.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!