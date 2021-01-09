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Teknoloji Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi
Teknoloji

Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi

Rus bloggerlar, Moskova'da terk edilmiş bir tesise gizlice girerek askeri uçakları görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 12:57:00 - 2021-01-09 12:59:36
Ruslar tesise gizlice girdi! Savaş uçakları görüntülendi

Rus bloggerlar, MiG-29 savaş uçağıve MiG-AT gelişmiş eğitim uçağına ait eski bir son montaj ve kontrol tesisine gizlice girdi ve askeri uçakların terk edilmiş gövdelerini kayıt altına aldı.

Den Stalk kullanıcı adlı Rus Youtuber ve arkadaşları çitteki bir delikten içeri sızdılar ve çok amaçlı savaş uçaklarının hattı da dahil olmak üzere, tesisin binalarının çoğuna, tek bir güvenlik görevlisine ya da diğer çalışanlara rastlamadan, sorunsuz bir şekilde girebildiler.

Yayınlanan görüntüler, 1996 yılında geliştirilen ilk seriden nadir MiG-AT eğitim uçaklarına ait birkaç gövdeyi gösteriyor. MiG-AT, Rus Hava Kuvvetleri’nin Aero L-39’un yerini alması amacıyla tasarlanmış gelişmiş bir eğitim uçağı. Defence Türk'ün aktardığına ghöre, Mikoyan Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan ve Moskova Uçak Üretim Birliği tarafından üretilen MiG-AT, ilk uçuşunu Mart 1996’da yaptı. Bu Rusya ve Fransa arasındaki ilk ortak uçak geliştirme programıdır ve Rusya ile Batı arasında ortak çalışmaya dayalı ilk askeri proje.

Görüntülenen tesiste uçak gövdelerinin yanı sıra düzinelerce MiG-29 radomu ve yedek parçalar da bulunuyordu.

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