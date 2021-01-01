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Teknoloji Rus uzmandan Su-57 ve F-35 kıyaslaması
Teknoloji

Rus uzmandan Su-57 ve F-35 kıyaslaması

Rus uzman İgor Korotçenko, ABD'nin F-35 uçağının Su-57'nin rakibi olamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:17:00 -
Rus uzmandan Su-57 ve F-35 kıyaslaması

Rusya'daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, Rus basınına verdiği demecinde Su-57 uçağının, F-35’ten hangi özellikleriyle üstün olduğunu anlattı.

Su-57'nin bir teknoloji harikası olduğunu belirten Korotçenko, "F-22 veya F-35 fark etmez, ABD’deki her türlü muadili karşısında Su-57’nin uzun menzilli füze ve yakın manevra çarpışmasında kazanma şansı daha yüksek” dedi.

Su-57'nin, ABD’deki benzerlerine kıyasla daha gelişmiş bir aerodinamik düzene sahip olduğunu ifade eden Korotçenko, "F-35, Su-57’nin rakibi olamaz. Hem silahları hem füze savaşı bakımından Su-57, F-35’ten üstün. Biri kartal biri baykuş gibi" yorumunda bulundu.

Korotçenko’ya göre, Su-57'deki aşamalı anten düzeneğine sahip radar sisteminin kalitesi, uzun menzilli füze tespiti konusunda üst düzey verimlilik sağlıyor.

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