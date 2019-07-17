0553 313 94 23

Rus uzman: ABD kıskançlık duyuyor

ABD’nin Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı için F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya almaya yönelik adımlarını değerlendiren Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov, yapılanların egemen devlete bir baskı biçimi olduğunu belirtti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
Rus uzman: ABD kıskançlık duyuyor

Moskova Devlet Üniversitesi Tarih ve Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladimir Şapovalov, Radyo Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın aldığı için F-35 savaş jetlerinin teslimatını askıya almaya yönelik adımlarını değerlendirdi.

Şapovalov, ABD’nin bu şekilde Türkiye’nin egemenliğini kısıtlamaya çalıştığını ifade etti.

Rus uzman, "Bu yapılanlar egemen devlete bir baskı biçimidir. S-400’lerin sevkiyatı ile ilgili askeri kontrat, ekonomik ve askeri-teknik işbirliği ile ilgili konuları bağımsız olarak çözme hakkına sahip iki egemen devlet arasında imzalanıyor, Türkiye’nin bu hakkı hiçbir yerde hiçbir anlaşmayla sınırlandırılmış değil. ABD, kendi iradesini diğer ülkelere dayatmak, üçüncü ülkelerle işbirliği alanındaki egemenliklerini kısıtlamak için çabalayan taraf olarak öne çıkıyor. Bu tür adımlar işbirliği ve iyi komşuluk şekli olmayıp bir süper devletin dikte etme çabasını ortaya koyuyor” diye konuştu.

ABD kıskançlık duyuyor

Böyle bir politikanın Washington’dan bazı müttefiklerini uzaklaştırabileceğine dikkat çeken Şapovalov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD genellikle başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerden yapılan silah ihracatına karşı kıskançlık duyuyor, bunu rekabet olarak görüyor, ekonomik ve diğer farklı yöntemlerle fiilen kendisi ile partner olan ülkeleri sadece Amerikan silahlarını satın almaya zorluyor. ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri, askeri müttefiki olduğu için ABD’nin tutumu bunu daha da açık bir şekilde ortaya koyuyor ve iki müttefik arasındaki skandal prensipte NATO’nun bir askeri ittifak olarak gelecekteki varlığı konusunda soru işareti oluşturuyor. Türkiye ve diğer birçok ülke, müttefiklerden bir tanesinin kendi iradesini diğer taraflara kaba bir şekilde dayatmaya çalıştığı bu askeri birlikteki varlıklarının geleceğini sorgulayabilir."

Rusya ve Türkiye, 4 adet S-400 bataryasının teslimatını kapsayan 2.5 milyar dolar tutarındaki kontratı 2017’de imzalamıştı. Ankara, anlaşma tutarının bir kısmını kendi imkânlarıyla ödüyor, diğer bir kısmının ödemesi iin de Rusya’nın sağladığı krediyi kullanıyor.

Geçen Cuma Milli Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerinin ülkeye teslim sürecinin başladığını duyurmuştu. Washington, Ankara’dan anlaşmadan vazgeçmesini talep ederek karşılığında Patriot sistemleri almasını önermişti. F-35’lerin teslimatını geciktireceği ve hatta askıya alabileceği yönündeki tehditlerine rağmen Türkiye taviz vermeyi reddetmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
  1. Ankara
  2. ABD
  3. NATO
  4. Rusya
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • ahmetahmet24 dk önce
    NATO vb kuruluslar uyelerin EFEMENLUGINI, BAGIMSIZLIGINI, GUVENLIGINI garanti altina almak icin kurulmus; ancak zamanla BUNLARA ZARAR VEREN HATTA TEHDIT EDER HALE GELMISSE BU KONU IVEDI, HAYATI VE CIDDI BIR MILLI GUVENLIK/BEKA VE ISTIKLAL SORUNUDUR!
  • CabbarCabbar32 dk önce
    Bu Rusların kucağına çok düşmeyelim.Kafir kafirdir. Abd ve Rusya düşman da olsa biz müslümanlar onların ortak düşmanıyız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çok konuşulacak ifadeler! Ali Babacan kamuoyuna işte böyle çıkacak
  1. Çok konuşulacak ifadeler! Ali Babacan..
  2. KYK yurt kayıtları ne zaman 2019?..
  3. Futbol: Hazırlık maçı
  4. Saadet Partisi'nden çok sert mescit..
  5. Galatasaray’ın "Gareth Bale"i A takım..
  6. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
  7. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
  8. Fransa Bisiklet Turu
  9. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
  10. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
  11. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
  12. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
  13. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
  14. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
  15. Devlet kurumunu dolandıran..
  16. Denizlispor’da 2 imza
  17. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
  18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  19. Midibüsten düşerek ölen genç,..
  20. İran'dan "Silah satan olmayınca..
ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

Günün Karikatürü

17 Temmuz 2019
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda