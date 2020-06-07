Rus Senatörden çarpıcı ABD çıkışı! Son 20 yıl içinde…

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikaları Komisyon Başkanı Aleksey Puşkov, ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul’un daha önce Rusya'nın 'toprakları ilhak ve işgal için küçük yeşil adamcıklar' yolladığı yönündeki iddialarını anlamsız bulduğunu belirtti.

McFaul'un açıklamasını yanıtlayan Puşkov, ABD'yi teröristleri yaratmak ve desteklemek, ayrıca Irak'ı işgal etmek ve Libya'yı kaosa sürüklemekle itham etti.

Puşkov'a çağrı

Sırasıyla McFaul, Washington’un Irak’a asker yollamakla gerçekten de yanlış yaptığını, fakat kendisinin bu nedenle ABD’yi eleştirdiğini vurguladı.

Eski büyükelçi, Batı’da bu olayla ilgili kabul edilen bir terimi kullanarak, Rusya’nın Kırım’ı 'ilhak' etmesinin de yanlış olduğunu belirtti ve Puşkov’a Rus hükümetini bu nedenle eleştirme çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Rus senatör, "Mesele eleştiriden ibaret değil, eleştiriler ABD’nin Irak ve Libya’daki saldırganlığında herhangi bir şeyi değiştirmedi. Asıl mesele, ABD’nin son 20 yılda Rusya’ya uluslararası hukuk dersi veremeyecek kadar birçok ülkeye çok fazla kötülük yapmış olmasıdır. Eğer hukuka uyarsanız, diğerlerine de bu konuda ders verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.