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Dünya Rus petrol tankeri böyle imha edildi
Dünya

Rus petrol tankeri böyle imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-05 21:25:00 -

Rusya’ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı’ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke için kritik öneme sahip Karadeniz’de tansiyon yükseliyor.

Rusya’ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı’ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıklayarak, “Tankerde çalışan 11 kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen 2 römorkör ile duruma müdahale edildi. Saldırı sonrasında petrol sızıntısı meydana gelmedi.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), ‘Sig’ isimli Rus petrol tankerinin saldırıda hasar gördüğünü açıkladı. Tankerin motor kısmında bir delik açıldığı belirtilen açıklamada, “Sig tanker, insansız deniz aracı saldırısı sonucunda sancak kısmının alt bölümündeki makine dairesinden hasar gördü.” denildi.

Öte yandan Kırım Köprüsü’nde trafiğin bir süreliğine aksadığı daha sonra köprü trafiğinin tekrar başlatıldığı öğrenildi. Ukrayna’dan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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