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Yemek Tarifleri Rus pastası tarifi nasıl yapılır? Meşhur medovik ( Ballı Rus Pastası ) kolay tarifi
Yemek Tarifleri

Rus pastası tarifi nasıl yapılır? Meşhur medovik ( Ballı Rus Pastası ) kolay tarifi

Medovik ( Ballı Rus Pastası ) tarifi nasıl yapılır? Rusya da çok meşhur olan Mükemmel bir pasta tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:32:00 - 2022-04-08 15:36:53
Rus pastası tarifi nasıl yapılır? Meşhur medovik ( Ballı Rus Pastası ) kolay tarifi

Medovik ( Ballı Rus Pastası ) tarifi  

Malzemeler

  • 1 su bardağı şeker
  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yaklaşık 3 -4 su bardağı un

Kreması için (süt reçeli );

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket krema
  • 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Üstü için;

  • Çekilmiş ceviz içi
  • Bal

Medovik ( Ballı Rus Pastası ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle işe süt reçelimizi yaparak başlayalım hazır da alabiliyosanız olur ama evde yapmayı tercih ediyorum, derin bir tencereye( süt kabarıyor)1 litre  süt 1 bardak şeker konur kaynayınca içine bir çay kaşığı kabartma tozu konur bir saat kadar sürekli kontrol ederek karıştırılır kaynatılır,hafif sıvı muhallebi kıvamında ateşin altı söndürülür reçel kavanoza konur daha sonra bir tencerede su kaynatın üstüne uygun bir kase alarak bir su bardağı şeker ve 3 adet yumurtayı benmari usulü kıvam alıncaya kadar çırpın. Tereyağını balı kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın ocaktan aldıktan sonra unla karıştırın artık ellerinizle yoğuracaksınız, çok sert olmayacak hamur kıvamı olmalı artık bisküvileri yapma aşamasındasınız. Hamuru unla yoğurun silindir sekline getirin altı yada sekiz parçaya bölün buzdolabında bir saat bekletirseniz daha iyi olur çıkarıp yağlı kağıt üzerine tabak büyüklüğünde açın kenarlarını da bir tencere kapağı yardımıyla kesin .Onlarda pişip daha sonra rondodan geçirilecek hamuru açıp tek tek 180 derece fırında üç dört dk hafif kızarana kadar bekletin. Çıkarın daha sonra kenarları çekip toz haline getirin süt reçelini kaseye alıp krema ve tereyağyla karıştırın bisküvilerin aralarına fazla olamayacak şekilde sürün her kata sürün . Yanlarına sürün en üst kat kalsın toz haline getirdiğimiz bisküvilere teker şekline gelen pastamızın kenarlarını batırın en üstede reçeli sürdükten sonra en üste de kırıntıları ekliyoruz,bu pasta kapaklı bir kapta bir hatta iki gün bekletilince tadını daha iyi veriyor servis ederken üstüne ceviz içi ve bal gezdirin usulde yanına sütle servis edilir. 

Şekerpare tarifi: Tam kıvamında, pastane usulü- Ödüllü şekerpare tarifi
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Şekerpare tarifi: Tam kıvamında, pastane usulü- Ödüllü şekerpare tarifi

 

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