Rus Donanması ABD destroyerini takibe aldı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 26 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USS Ross destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.

ABD 6. Filosu'ndan yapılan açıklamada, USS Ross destroyerinin Ukrayna’nın katılımıyla gerçekleşecek yıllık ‘Sea Breeze’ tatbikatlarına katılmak için Karadeniz’e giriş yaptığı belirtilmişti.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında İngiliz muhrip gemisinin Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmesi ve bunun üzerine Rus filosunun uyarı ateşi açmasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaş gemilerini Karadeniz'e gönderen ABD Savunma Bakanlığı ve İngiliz Kraliyet Donanması komutanlığına Ukrayna'nın 'sivrisinek filosu'ndaki amiralleri dinleyip de şanslarını boş yere fazla zorlamamaları yönünde çağrı yapmış ve bunun yerine akılcı davranma tavsiyesinde bulunmuştu.