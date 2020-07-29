Rus askeri uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye boyun eğmedi’

Rostech Başkanı Sergey Çemezov’un Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatının üzerinde çalışıldığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rus askeri uzman Andrey Koşkin, Türkiye yönetiminin bu konuda ABD’nin karşısında boyun eğmediğini belirtti.

Rus devlet sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya lideri Vladimir Putin’e Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatının üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, bu yöndeki gelişmeleri Radyo Sputnik’e değerlendirdi. Koşkin, NATO üyesi statüsünde kalmaya devam eden Türkiye’nin son zamanlarda askeri-teknik işbirliği dahil olmak üzere oldukça bağımsız bir dış politika yürüttüğüne dikkat çekti.

‘Trump’ı en çok sinirlendiren şey...'

Rus uzman, “Bu çelişki Beyaz Saray’da ciddi bir memnuniyetsizlik yaratıyor. ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ı en çok sinirlendiren şey ise NATO’nun ikinci ordusu konumunda olan Türkiye’nin, Rusya’dan yüksek teknoloji ürünü silahları satın alıyor olması, oysa zamanında Kuzey Atlantik İttifakı bu ülkeye karşı koymak üzere kurulmuştu. Günümüzde de NATO, Rusya Federasyonu'nun ‘saldırganlığı’ ile ilgili her türlü korku hikayesiyle beslenmeye devam ediyor. ABD bu koşullarda Türkiye’ye, Rusya ile işbirliğinden vazgeçmesi için baskı yapmaya çalışıyor, ancak bu noktada işler yürümüyor, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan boyun eğmiyor” diye konuştu.

‘Rusya yüksek teknoloji ürünü sistemlerin üretiminde bugün öne geçmiş durumda’

Rus hava savunma sistemlerinin Batılı muadilleri üzerindeki şüphesiz üstünlüğünün bu konudaki rolünün de önemli olduğunu söyleyen Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soğuk Savaş zamanında Sovyetler Birliği’nin, ABD ve müttefiklerinin silah pazarına önerdiği yüksek teknoloji ürünü olan yeni silahlar konusunda yaklaşık olarak 5 yıl geride kaldığını itiraf etmek gerekir. Elbette ki SSCB de bazı konularda rakiplerinden daha üstündü ve silah yarışı tam hız sürüyordu. Fakat biz bugün yüksek teknoloji ürünü benzersiz sistemler üreterek öne geçtik. Her şeyden önce kendi topraklarının hava savunmasını sağlayan sistemlere, özellikle de tüm dünyayı şaşırtan S-400 Triumf hava savunma sistemine dikkat çekmek isterim.”