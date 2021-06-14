Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Aşılamada ciddi boyutlara ulaşan ülkelerde hayat yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Bu sebeple salgının sona ermesi, eski günlere dönebilmek için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Şimdiye kadar Türkiye’de yaklaşık 34 milyon doz aşı yapıldı. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda toplumun yaklaşık yüzde 25’i aşılandı. Son olarak ülkemize Rusya’dan Sputnik V aşıları geldi. Aşı randevusu almak isteyenler ise Rus aşısının yan etkisi olup olmadığını araştırmaya başladı.

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşısı güvenli mi?

Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı Roszdravnadzor tarafından, aşılama sonrasında şimdiye kadar aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık, şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk dışında hiçbir yan etkinin görülmediği açıkladı.

Ülkemizde Sputnik Ve aşısı için 30 Nisan’da acil kullanım onayı verildi. Aşıların önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Rus aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Rusya'nın yeterli bilgilendirme yapmadığı ifade edildi. Sputnik V, AstraZeneca aşısına benzer bir aşı, son derece de iyi bir aşı. Dünyada en yaygın kullanılan 3-4 aşıdan biri. Sputnik V, dünyada 62 ülkede ruhsatlı. Ruhsatlı olduğu ülkelerde çok yaygın kullanıldığı halde bugüne kadar hiçbir ülkeden bu aşıyla ilgili bir sorun açıklanmadı. Dolayısıyla ülkemizde uygulamaya girdiğinde bu aşıyı yaptıracak olan vatandaşlarımız bir tereddüt asla yaşamasın. Şu ana kadar ülkemizde kullanılan ve kullanılacak olan bu aşı son derece güvenli ve etkili aşılardır. Hangi aşı gelirse gelsin, sırası gelen vatandaşımız geciktirmeden aşısını olsun” dedi.