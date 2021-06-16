Türkiye’de aşı uygulaması Sinovac ile başladı. 14 Ocak’ta Sinovac ile başlayan aşılama takvimine nisan ayı başında Biontech de eklendi. 30 Nisan’da ise İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V için acil kullanım onayı verdi. 14 Haziran Pazartesi günü ise Türkiye’ye Rusya’dan ilk sevkiyat gerçekleşti. Peki, Rus aşısı için randevu nereden nasıl alınır?

Rus aşı randevusu açıldı mı? Sputnik V randevusu ne zaman alınacak?

Rus aşısıları 14 Haziran’da Ankara’ya ulaştı. Sputnik V aşıları gerekli testlerden geçtikten sonra uygulanmaya başlayacak. Sputnik V aşı seçeneğinin 10 gün sonra MHRS’ye eklenmesi bekleniyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, iki hafta içinde Rus aşısının da uygulanmaya başlayacağını belirtti. Savaşçı, “Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.