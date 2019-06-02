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Run 24:1 koşusu heyecanı dünyayla aynı anda Beykoz’da gerçekleştirildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen Run24:1 Koşusu’nun Türkiye ayağı Beykoz’da yapıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:34
Run 24:1 koşusu heyecanı dünyayla aynı anda Beykoz’da gerçekleştirildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen Run24:1 Koşusu’nun Türkiye ayağı Beykoz’da yapıldı. Her ülkede birer saatlik zaman dilimiyle koşulan yarış tüm dünyada gün boyu sürecek.


Türkiye’de Atletizm Federasyonu ve Beykoz Belediyesi’nin destek verdiği Run24:1 Koşusu’na Beykoz Belediyesi Binası önünce 12.30’ta start verildi. Yarışa en genci 2 yaşında en yaşlısı ise 75 yaşında yüzlerde sporcu katıldı. Yarış alanında gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yarışmacılara başarılar dileyerek koşuyu başlattı.


Koşu Beykoz Korusu girişine kadarki 1 millik (1,607 m) parkurda kadınlar, erkekler, U18 kızlar, U18 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler olmak üzere 6 kategoride düzenlendi.


Organizasyon kapsamında yarışmacılara anı madalyası ve katılım belgesi verildi. Ayrıca çocuklar için etkinlik alanında atletizm ve aktivite alanları da kuruldu.


75 yaşında yarışa katılan Muharrem Akkaya, “Koşu sağlık için önemli. Emekli oldum ondan sonra kalp vakfının gittim. Ben spora başladım. Doktorlar koşma ritim bozukluğu var dedi. Ama ben koşmaya devam etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Yarışa katılanlardan Ersan Gürelli, “Maratoncuyum zaten güzel bir olay. Dünyada koşuluyor ayını saatte onun için geldim zaten” derken, Asiye Veral de, “Çok heyecan verici bir olay. Ben ilk kez katılıyorum. 24 ülke arasında yapılacak. Keyifli bir yarış olacak umarım” şeklinde konuştu.


Dursun Sarı, “Biz devamlı koşuyoruz zaten böyle bir organizasyonda koşmaktan keyif alacağız. İnşallah güzel bir koşu olacak onun için mutluyuz” ifadelerini kullandı.


Her yıl “Dünya Küresel Koşu Günü” dolayısıyla tüm amatör ve yaş gruplarının katılımına açık olarak yapılan etkinlik, sağlık yaşam, hareket ve sporla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 2 Haziran Günü Fiji Adaları’ndan başlayacak yarışın Avrupa’daki ilk ayağı Beykoz’da koşuldu. 24 farklı ülkede 1’er saatlik zaman dilimiyle yapılacak yarışlar Monaco’da son bulacak.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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