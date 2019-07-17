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Rumlardan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:04
Rumlardan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı!

Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodoulidis'ten dikkati çeken açıklamalar geldi. "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur" diyen Rum Bakan, çözümün yalnızca Türkiye ile yapılacak diyalog yoluyla sağlanabileceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye ile iş birliği yapılmasının Doğu Akdeniz'de tüm tarafların yararına olacağını söyledi.

Hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Kıbrıslı Türklerin teklifini reddeden Rum kesiminin Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, Economist dergisinin geleneksel olarak Yunanistan'da düzenlediği konferansta konuştu.

İşbirliği çağrısı yaptı

Hristodoulidis, Güney Kıbrıs'ın çözüm ve iyi iş birliği amaçladığını ifade ederek, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur." diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin konuşan Hristodoulidis, "Kıbrıs sorununda bir çıkmaza girdiğimizi düşünmüyorum. Türkiye'nin faaliyetleri Crans Montana'da kalınan yerden diyaloğun devam etmesine engel teşkil eden bir durum oluşturuyor" iddiasında bulundu.

Hristodoulidis, diyalog ve iletişimden başka bir ihtimalin bulunmadığını vurgulayarak, "Yalnızca Türkiye ile diyalog yoluyla bölgedeki sorunlara nasıl çözümler oluşturacağımıza karar verebiliriz. Coğrafyayı değiştiremeyiz, bölgedeki sorunlara bölgenin ülkeleriyle çözüm üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yarar getirmediğini öne süren Hristodoulidis, "Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye'ye iş birliği mesajı gönderiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:04
  1. Güney Kıbrıs
  2. Doğu Akdeniz

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  • Eren Eren 12 dk önce
    Sizin muhatabınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

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