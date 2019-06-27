Rumlar birbirine düştü! ABD'den Kıbrıs Rum yönetimine flaş Rusya şartı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nce, ABD'li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan ''2019 Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı'' yasa tasarısının onaylanması Rumlar arasında tartışmaya neden oldu. Tasarıya göre; ABD tarafından Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Rusya savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi şartını içeriyor.

Tasarıyı, "Rusya gibi önemli bir ülkeyle olan ilişkileri ciddi şekilde tehdit ediyor" diye eleştiren Rum ana muhalefet partisi AKEL, Rum Hükümeti'nin ABD ile kapalı kapılar ardında anlaşıp herkesten sakladığı birçok şey bulunduğunu savundu. AKEL'den yapılan açıklamada, "Hükümet ABD ile neler anlaştığı konusunda halkı ve siyasi güçleri bilgilendirmekle yükümlü" ifadelerine yer verildi.

Talihsiz bir şart

Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, tasarıyı selamladığını ancak silah ambargosunun kaldırılması için Rus gemilerine erişim engeli konması şartının talihsizlik olduğunu söyledi. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da, Güney Kıbrıs'ın, stratejik bir bölge olan Akdeniz'in güneydoğusundaki rolünün ABD tarafından tanımasının önemine vurgu yaptı.

Rusya'ya darbe

Rum Fileleftheros gazetesi ise, "ABD’nin söz konusu tasarıyla, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini garanti altına almayı ve Rusya’nın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üzerindeki nüfuzunu mümkün olan en az düzeye indirmeyi amaçladığını" yazdı.