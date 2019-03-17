Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
Avustralya'nın Melbourne Victory takımında forma giyen Rum asıllı futbolcu Kostas Barbarouses, attığı golden sonra secdeye gitti. Yeni Zelanda'da yaşananlara dikkat çekmek için secdeye giden Barbarouses'in görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.17 Mart 2019 Pazar 16:40
Melbourne Victory takımının formasını giyen Rum asıllı futbolcu Kostas Barbarouses, attığı golden sonra Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için secde yaptı.
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