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Ruhsar Pekcan'dan döviz vurguncularına gözdağı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlere ilişkin "Gelişmeleri anlık takip ederek tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:10
Ruhsar Pekcan'dan döviz vurguncularına gözdağı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirenler ile alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan açıklamasını resmi Twitter hesabından gerçekleştirdi.

"GELİŞMELER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK"

Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:10
  1. Ruhsar Pekcan
  2. Ticaret Bakanlığı

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  • samisami14 dk önce
    Bide herşeyi yerli olan daire fiyatlarına el atsanız. Millet küçük bir ev almak için faize bulaşıyor hersene %30 zam dolardan kötü.
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