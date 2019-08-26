"Ruhani ile görüşmeye hazırım"

Münübe Yılmaz

Fransa’daki G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile basın topantisi yapan Trump, uygun koşullarda İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i çağırıp görüşmeler yaptığı G7 zirvesinin kapanış konusu da İran ile ticaret savaşları oldu. “Uygun koşulların sağlanması halinde, kesinlikle bu görüşmeyi yapmayı isterim” diyen Trump, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. "Hislerim iyi. İranlılar iyi oyuncular olmak zorunda, eğer ne demek istediğimi anlıyorsanız. Yapacaklarını iddia ettikleri şeyi yapamazlar, çünkü yaparlarsa gerçekten çok şiddetli bir güçle karşılık görürler. O yüzden iyi davranacaklarını düşünüyorum" ifadesinde bulunan Trump Ruhani’ye atfen "Bence görüşmek ve durumlarını düzeltmek isteyecektir. Şu sıra fena ıstırap çekiyorlar." dedi. İran'da rejim değiştirmek gibi bir amaçlarının olmadığını da söyleyen Trump, " İstediğimiz şey çok basit; İran'ın nükleer silahlardan arınması çünkü İran bu terörü durdurmak zorunda. Biz de İran'ı tekrar zenginleştirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.