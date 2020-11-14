Ruh Sağlığı Derneği, "Deprem Psikolojisi Webinarı" düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneğince "Deprem Psikolojisi Webinarı" düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından yaklaşık 15 bin ruh sağlığı uzmanının katıldığı, ücretsiz erişime açılan travma temelli psikolojik ilk yardım ve kriz yönetimi eğitimlerinin ardından bir seminer daha gerçekleştirilecek.

Dernek, yarın saat 10.00'da alanında uzman 11 eğitmenle "Deprem Psikolojisi Webinarı" yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Dr. Ömer Akgül, İzmir'deki depremin ardından tüm Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini, ruh sağlığı uzmanlarının deprem bölgesi ve ülkenin birçok yerinde psikososyal çalışmalara katıldığını belirtti.

Meslektaşlarının "akademi.kimpsikoloji.com" adresinden erişime ücretsiz açılan eğitimler sayesinde kurs aldığını kaydeden Akgül, "Eğitimleri alan yaklaşık 15 bin ruh sağlığı uzmanına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile '[email protected]' sayfasından verilecek 'Deprem Psikolojisi Webinarı'na ilgi duyan herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminerde, "Psikolojik ilk yardım", "Deprem ve psikolojik sağlamlık", "Deprem ve krize müdahale", Travma kaynakları ve baş etme yolları," "Sosyal medyada ikinci travma", "Travma ve aile" gibi konularda alanında uzman isimler eğitim verecek.

Seminere katılmak isteyenler "www.kimpsikoloji.com/webinar" sitesinden bilgi alabilecek.









