Ruggeri: Messi artık Barcelona'da oynamamalı!

Barcelona'nın artık şampiyon olduğunu ve Messi'nin lig sonuna kadar Barcelona forması giymemesi gerektiğini söyleyen Ruggeri, ''Messi oynamazsa Barcelona'nın şampiyonluğu bundan sonra kaybedeceğini mi sanıyorsunuz? Messi, Barcelona Başkanı'nı arıyıp 'Bu benim dünya kupam ve kendimi milli takıma hazırlamak istiyorum' demesi lazım. Barcelona bana göre şimdiden şampiyon oldu bile.'' diye konuştu.

''86'DA MARADONA İLE...''

Şampiyon oldukları Dünya Kupası'nda Maradona öncülüğünde toplandıklarını kaydeden eski futbolcu, ''1986'da Dünya Kupası'nın başlamasından 65 gün önce beraber olmaya başlamıştık. 65 gün boyunca beraberdik ve Maradona ile şampiyon olmuştuk.'' dedi.