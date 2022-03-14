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Aktüel Rücu nedir? Rücu etmek ne anlama gelir?
Aktüel

Rücu nedir? Rücu etmek ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlara yönelik yeni müjdeleri açıkladı. Başkan Erdoğan, “Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.” dedi. Peki rücu nedir, rücu anlamı ne? rücu etmek ne anlama gelir? Hukukta rücu ne anlama gelir? İşte rücu anlamı…

Yeniakit Publisher
2022-03-14 14:57:00 - 2022-03-14 14:59:08
Rücu nedir? Rücu etmek ne anlama gelir?

Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. Genellikle sigorta hukukunda karşılaşılır. Sigorta şirketleri, tazminat ödedikleri oranda hukuken sigortalının yerine geçerek kusurlu üçüncü şahıslara rücu etme hakkı kazanırlar.

Rücu ne anlama gelir?

Rücu sözünü geri alma, sözünden dönme, cayma anlamına gelir. Rücu, kelimesinin kökeni Arapça olup, dönmek anlamına gelir. Rücu eden sigortacının, sigortalıya tazminatı ödedikten sonra dönerek kusurlu kişiden bu tutarı talep etmesi söz konusudur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1301. maddesine göre: Sigortacı sigorta bedelini ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder.

Rücu işleri nedir?

 Rücu işleri, bir hasarın sigortalıya ödenmesiyle başlar. Eğer hasara yol açan olayda üçüncü bir şahsın kusuru söz konusu ise, rücu birimi harekete geçerek kusurlu taraftan tazminatı ödemesini talep eder. Sulh (anlaşma) yoluyla tahsilat sağlanamazsa, sigorta şirketi çoğu kez mahkeme yoluyla alacağını takip eder. Rücu gelirleri, sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürmelerini, böylece daha düşük primlerle sigorta satmalarını sağlar.

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