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Aktüel

RTÜK’ten yayıncılara uyarı

Yayıncıları uyaran RTÜK, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) sitemlerini etkin hale getirmeyen radyo ve televizyonlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:15:43 -
RTÜK’ten yayıncılara uyarı

Yayıncıları uyaran RTÜK, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) sitemlerini etkin hale getirmeyen radyo ve televizyonlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.


1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda yayıncı kuruluşların PTT’ye başvurarak UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerekiyor.


Mağduriyet yaşanmasın


Üst Kurul, tebligatların artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacağını ilan ederek yayıncı kuruluşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almalarını istedi.


Yayıncıları uyaran RTÜK, UETS sitemlerini etkin hale getirmeyen radyo ve televizyonlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.


Medya Hizmet sağlayıcılara gönderilen resmi yazıda “Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS’ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir” denildi.

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