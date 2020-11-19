RTÜK: Üyelerimizin açıklamaları kendilerini bağlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK Üst Kurulu'nun görüş, düşünce ve kararlarının kamuoyuyla paylaşılması kanununa dikkat çekerek bir basın duyurusu yaptı.

'Üyelerin paylaşımları kendilerini bağlar'

CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı Berat Albayrak paylaşımından sonra RTÜK tarafından yapılan duyuruda, "RTÜK üyelerinin şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sadece kendilerini bağlar." hatırlatması yapıldı.

"Bir üyemizin bazı yayın kuruluşlarında yer alan beyanları, sanki RTÜK'ün kurumsal görüşleriymiş gibi verilmiştir. Söz konusu demeç Üst Kurulumuzun görüşleri ile bağdaşmamaktadır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"RTÜK üyelerinin şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sadece kendilerini bağlar. Üst Kurulun görüş, düşünce ve kararlarının kamuoyu ile paylaşılma şekli 6112 sayılı kanunda açık olarak gösterilmiştir."

RTÜK Üst Kurulu adına açıklamayı kim yapabilir?

"Söz konusu kanunla Üst Kurul adına açıklama yapmaya, görüş bildirmeye başkan veya başkanın belirleyeceği bir üye yetkili kılınmıştır. Basın kuruluşlarımızın, RTÜK üyelerince yapılacak açıklamaları bu minvalde değerlendirerek yayınlamaları hususunu dikkatlerine sunar, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."